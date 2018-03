Star Wars - Episodio IX: Mark Hamill ha un'idea interessantissima per il suo Luke...

L'attore interprete del personaggio diparla della prossima pellicola della saga, quella che sarà diretta dal regista di Episodio VII, J.J. Abrams. Allerta spoiler.

Mark Hamill l'ha già detto, se fosse possibile, a lui piacerebbe tornare a vestire i panni del Cavaliere Jedi. Chi ha visto il film sa che, alla fine di Episodio VIII, diretto da Rian Johnson, Luke Skywalker scompare (sì, muore per ehm, lo sforzo). L'attore ha recentemente parlato dell'eventualità di tornare nel prossimo capitolo della saga, Episodio IX, al quale lavorerà J.J. Abrams e, se ciò accadesse, l'idea potrebbe essere quella di farlo tornare nei panni di un Force ghost, ma lui dice che gli piacerebbe dargli un "volto" diverso, non il classico che abbiamo visto finora con gli altri Cavalieri, insomma. Luke, che adesso è diventato tutt'uno con la Forza - come Obi-Wan e Yoda prima di lui - vorrebbe un Luke più spiritoso.

I fantasmi della forza sono apparsi in tutti i film: gli insegnanti deceduti potevano infatti, in quella forma, condividere un po' di saggezza con i loro allievi prediletti. È qualcosa che ha caratterizzato spesso la saga di Guerre Stellari, quindi Hamill è convinto che sia ora di rimescolare la formula e renderla più fresca. L'idea che ha è di abbracciare la natura tipicamente terrificante dei fantasmi.

In un'intervista con Radio Times, a Hamill è stato chiesto del suo possibile futuro in Star Wars. E lui, parlando di Luke, lo vedrebbe sì bene come un fantasma della Forza, ma rompendo tutti gli schemi prestabiliti:

"Beh, ho pensato che se fosse un fantasma della forza mi piacerebbe vederlo in un modo molto diverso rispetto al solito. Voglio dire, usiamo la parola fantasma! Ciò implica che sia spaventoso. E se lui ... anche in qualche altra forma, non so, penso che sarebbe divertente ... beh, non voglio dire troppo. Ho delle idee, certo; la maggior parte sono così terribili che non non sono state nemmeno considerate! Ma comunque, come ho detto, non so se tornerò ".

Ecco, che ne dite? Vi piacerebbe vedere un terrificante Luke Skywalker nei panni di Fantasma della Forza? Ditecelo nei commenti, qui sotto.