Star Wars: Episodio IX, John Boyega: "Vorrei vedere scene d'azione più lunghe per Finn!"

A maggio uscirà nelle sale italiane l'attesodi, ma il prossimo anno tornerannoe compagnia nell' Episodio IX di, terzo e ultimo capitolo della nuova trilogia cinematografica del franchise.

Intervistato così da IGN, a John Boyega è stato chiesto del suo ruolo in Star Wars: Gli ultimi Jedi e della sua lotta con Captain Phasma, incontro pesantemente utilizzato nel marketing ma che si è poi rivelato molto breve e molto meno intenso del previsto, con una risoluzione dei conti abbastanza dimenticabile.



La durata di una sequenza così centrale che ha poi portato anche alla presunta morte di Phasma ha quindi molto sorpreso i fan e anche Boyega, che ha rivelato: "Ebbene sì, non mi aspettavo davvero fosse così veloce se devo dire la verità. Guardando il film ho pensato "aspetta, cosa?". Partiva tutto come se dovesse essere uno scontro epico e invece si è concluso piuttosto velocemente. Spero che Finn si ritroverà davanti qualcun'altro in Episodio IX con il quale condividere un combattimento molto più lungo". Insomma, una certa insoddisfazione l'ha provata anche l'attore inglese.



Vi ricordiamo comunque che Solo: A Star Wars Story, prossimo film del franchise, vedrà nel cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson e Donald Glover, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.