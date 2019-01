Star Wars: Episodio IX, John Boyega anticipa un film 'visivamente pazzesco'

John Boyega ha postato un’immagine sul proprio profilo Instagram, anticipando qualcosa sul prossimo episodio di Star Wars, che vedrà il ritorno alla regia di J.J. Abrams.

La foto è stata scattata sul set di Star Wars: Episodio IX - di cui a breve dovrebbe essere quantomeno rivelato il titolo ufficiale - e l’attore ha aggiunto questa didascalia: “Grande giornata di lavoro sul set. Tutto il team e la troupe si sono veramente spinti oltre per raggiungere e restituire qualcosa di visivamente pazzesco! Ho avuto molti momenti di shock sul set ma non come oggi, e non vedo l’ora che anche voi scopriate il perché”. La didascalia termina con l’hashtag FN2187, che è il nome seriale del personaggio interpretato da Boyega nella nuova trilogia, poi migliorato/umanizzato in Finn.

Purtroppo, dalla foto (ci sono semplicemente le mani malconce dell’attore) non riusciamo a capire di cosa stia parlando (forse di una scena action che coinvolga stunt e roba simile) e nessun altro indizio ci è fornito.

Diretto da J.J. Abrams e scritto da quest’ultimo insieme a al premio Oscar per la miglior sceneggiatura Chris Terrio (Argo), Star Wars: Episodio IX approderà nelle sale di tutto il mondo il 20 dicembre 2019. Nel cast torneranno Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio da Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi), Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Greg Grunberg e Domnhall Gleeson. Tra le new entry si segnalano Naomi Ackie, Keri Russell, Richard E. Grant, Matt Smith e Dominic Monaghan.