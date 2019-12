Star Wars: Episodio IX, i Jedi si mostrano in 7 minuti di inedito backstage

Questi fantastici 7 minuti e mezzo sono senza dubbio il modo migliore per aspettare l'uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker: un vero e proprio viaggio nel making of del film, che ci permette di assistere a tutte le fasi della lavorazione, dalle note di regia alla colonna sonora fino alla preparazione delle scene d'azione.

Se, quanto noi di Everyeye, avete una passione per tutto ciò che riguarda il dietro le quinte, rivedrete la chicca appena distribuita ancora e ancora, cercando di carpire non solo i segreti della pellicola: rimarrete folgorati dai dettagli tecnici e dalla sinergia che si respira sul set.

Spesso risulta facile commentare o criticare un film, dimenticando tutto l'impegno profuso nella lavorazione dell'opera e in meno di 10 minuti questo speciale cut ci porta nel magico universo di Star Wars, che va ben oltre il grande schermo.

Le scene inedite mostrano l'arrivo dei protagonisti su di un pianeta deserto, ma che stavolta non è né Tatooine né Jakku, comparso ne Il risveglio della Forza, bensì Pasaana dove Rey, Finn, Poe e i loro compagni incontreranno altri guerrieri della Resistenza.

Le scene successive sono ambientate su Kef Bir, il pianeta cu sui sono precipitati la maggior parte dei detriti della seconda Morte Nera, precedentemente distrutta.

Seguono poi alcuni frame ambientati "dentro" la cabina di pilotaggio del Falcon e di un Incrociatore Stellare e le meravigliose inquadrature di Daisy Ridley, intenta a provare alcuni combattimenti.

Come più volte ribadito dal cast, quella nata sul set è ben più di una troupe, ma una vera e propria famiglia.

A chiudere il video, che potete vedere per intero in alto, la registrazione della colonna sonora realizzata da John Williams, da poco disponibile integralmente online. Il video, per questo particolare anniversario della saga, non è il primo del suo genere: precedentemente sono stati distribuiti il video celebrazione per i 40 anni di Star Wars e al CCXP la speciale featurette tra trilogia originale e sequel.