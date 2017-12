Star Wars: Episodio IX, J.J. Abrams ha iniziato a lavorare allo script!

ha iniziato proprio ieri, pare, a lavorare allo script di Star Wars: Episodio IX, film al quale ha accettato di salire al timone, dopo l'abbandono imposto da Lucasfilm a Colin Trevorrow, licenziato per "divergenze creative".

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è uscito in sala da pochissimi giorni e adesso Disney e Lucasfilm stanno spingendo perché il lavoro su Episodio IX vada avanti velocemente.

Laughing Place ha confermato che Bob Iger, durante una conferenza stampa tenutasi ieri, ha rivelato che J.J. Abrams ha iniziato a scrivere Episodio 9. Inizialmente doveva essere il regista di Jurassic World, Colin Trevorrow, a traghettarci nell'ultimo episodio di questa trilogia di Guerre Stellari, e invece, alla fine, sarà colui che ci ha introdotto alla storia di Rey, Finn e Poe, a chiudere il cerchio.

Trevorrow, prima di essere licenziato, aveva steso lo script di Episodio IX, e l'aveva consegnato in aprile; tuttavia, in agosto, è stato ufficialmente dichiarato che lo sceneggiatore Jack Thorne era stato inserito nel progetto per creare una nuova bozza di Episodio IX.

Alla fine, invece, Abrams dirigerà e co-scriverà questo capitolo finale insieme al premio Oscar Chris Terrio, la penna dietro Argo, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. L'inizio delle riprese dovrebbe avvenire a giugno 2018. i dettagli sono sotto strettissima sorveglianza ma pare che Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac e Adam Driver torneranno tutti.

Per adesso godiamoci Star Wars: Gi Ultimi Jedi, in programmazione al cinema!