Star Wars: Episodio IX, J.J. Abrams conferma l'inizio delle riprese in estate

Sono circolati diversi rumor in merito alla data di inizio riprese del prossimo episodio della saga di, diretto nuovamente da

Adesso, secondo quanto riportato dal sito Fan Club del D23 Disney, Abrams – che oltre a dirigere co-scriverà Star Wars: Episodio IX – ha filmato un messaggio speciale rivolto al pubblico della D23 giapponese. Nel messaggio, il regista rivela: “Si lavora sodo sulla scrittura di Episodio IX, prima dell’inizio delle riprese questa estate”. Sempre alla D23, è comparso Ron Howard, regista di Solo: A Star Wars Story, che ha mostrato un video contenente immagini inedite dal dietro le quinte della pellicola.

Per ora i dettagli su Star Wars: Episodio IX sono scarsi. Nemmeno gli attori comprimari della saga sanno ancora se torneranno o meno, tra questi Lupita Nyong'o, interprete di Maz Kanata, che spera di conoscere ben presto il futuro del suo personaggio nel nuovo film. Anche Gwendoline Christie, interprete di Capitan Phasma, ha espresso il desiderio di poter tornare al franchise: “In tutta onestà, non so ancora se ci sarò. E questo mi spaventa e mi delude un po' perché vorrei questo personaggio esplorato nel prossimo film. Ora sono coinvolta emotivamente con il personaggio. E questo che sto dicendo è genuino, non è soltanto una chiacchierata. Per me si possono aprire a tante storie ed eventi su chi sia Phasma, almeno nella mia testa”.