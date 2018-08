Star Wars - Episodio IX in cerca di un nuovo personaggio femminile

Anche se la produzione di Star Wars - Episodio IX è iniziata già da un po', sembra che il casting della pellicola continui e che la Lucasfilm sia alla ricerca di una nuova attrice per un altro personaggio.

That Hashtag Show conferma che la produzione sta cercando un'attrice tra i 27 e i 35 anni, con il nome in codice di "Karina", e descritta come una "giovanissima Charlize Theron". A quanto pare, il personaggio sarà divertente e dovrebbe avere un "buon senso dell'umorismo". Al momento non sappiamo se la produzione ha già individuato delle potenziali candidate per questo misterioso ruolo.

Nel cast sono confermati Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (Generale Hux), Kelly Marie Tran (Rose Tico), Joonas Suotamo (Chewbacca), Anthony Daniels (C-3PO) e Billie Lourd (Tenente Connix). Le new entry di spicco sono Naomi Ackie (Doctor Who) e Richard E. Grant (Logan - The Wolverine) in due ruoli ancora top-secret. Nel cast vedremo anche Dominic Monaghan, Keri Russell e Matt Smith.

E' confermato, inoltre, il ritorno di Billy Dee Williams nell'iconico ruolo di Lando Calrissian cosi come Mark Hamill riprenderà i panni di Luke Skywalker. Dopo tanti rumor e smentite varie nei mesi passati, la Lucasfilm ha confermato anche il "ritorno" della indimenticabile Carrie Fisher nei panni di Leia Organa. L'attrice verrà "riportata in vita" utilizzando sequenze mai utilizzate per Star Wars - Il Risveglio della Forza e il recente Star Wars - Gli Ultimi Jedi.