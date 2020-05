Star Wars, in Episodio IX sarebbero dovuti tornare dei personaggi: ecco quali

Ne abbiamo viste di cose strane in Star Wars: Gli Ultimi Jedi: il film di Rian Johnson ci ha mostrato Luke intento a mungere latte da strani animali alieni, pianeti completamente adibiti al gioco d'azzardo, persone che usano la Forza per volare nello spazio e cose così.

Tra gli elementi che difficilmente dimenticheremo di Episodio VIII ci sono ad esempio le Custodi, quelle strane creature aliene di aspetto misto tra quello di una suora e quello di un'anziana signora di paese che vivevano insieme al nostro Luke sul pianeta in cui il vecchio maestro Jedi era finito a vivere la sua vita da eremita.

Ebbene, pare che le bizzarre creature di razza Lanai sarebbero dovute tornare in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, almeno stando a quanto dichiarato dal concept artist Jake Lunt Davies: "Ad un certo punto, nella prima versione dello script, Rey, Poe, Finn eccetera si sarebbero imbattuti in una banda di assassini Lanai per le strade di Kijimi" ha scritto Davies in un post in cui ci viene mostrata una concept art della scena in questione.

Vi sarebbe piaciuto rivedere le Custodi anche in Episodio IX o pensate che tutto sommato fossero personaggi evitabili? Un'altra concept art di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ci ha invece mostrato il primo aspetto di Babu Frik; vediamo, intanto, come funziona la spada laser di Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.