Star Wars: Episodio IX, Dominic Monaghan rivela qualche dettaglio sullo script

Come già anticipato, Dominic Monaghan avrà un piccolo ruolo nell’attesissimo Star Wars: Episodio IX, che vedrà il ritorno alla regia di J.J. Abrams dopo aver diretto il settimo capitolo della saga e prodotto l’ottavo.

Dopo essere stato tra i protagonisti della mitica Lost, Monaghan rinnoverà quest’anno la sua collaborazione con J.J. Abrams per il capitolo finale della saga dedicata agli Skywalker. Nonostante la segretezza assoluto che circonda il film, in pieno stile Abrams, nel corso di una sua partecipazione al podcast Distraction Pieces, l’attore ha svelato qualche dettaglio sul suo ruolo e sullo script:

“J.J. è un mio amico e a un certo punto mi ha rivelato che avrei avuto l’opportunità di leggere lo script. Mi ha detto: ‘Solo stai attento al fatto che ci sono sequenze enormi nel secondo e nel terzo atto, ma siccome stiamo girando al momento il primo atto ti ho messo lì e mi sembra che la tua presenza non sia massiccia negli altri due atti, per questo stiamo girando il primo, perchè ti voglio qui. Quindi, leggi lo script, però sappi che non passerà molto prima che sia riscritto e limato e probabilmente avrai ancora più spazio’. Così l’ho letto ed è fantastico e ovviamente non posso dire molto altro...”.

Star Wars: Episodio IX è diretto da J.J. Abrams e comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Billy Dee Williams, Adam Driver, Keri Russell, Lupita Nyong'o, Richard E. Grant, Naomi Ackie, Billie Lourd, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels e Joonas Suotamo.

L'uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 20 dicembre 2019, mentre in quelle italiane dovrebbe arrivare presumibilmente il 19 dicembre.