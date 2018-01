Star Wars - Episodio IX: Daisy Ridley spera che Rey non abbia alcuna relazione romantica

Da Han e Leia ad Anakin e Padme, la saga diha documentato alcune incredibili storie d'amore. Un lato, quello romantico, che l'ultima trilogia della saga non ha ancora pienamente abbracciato.spera che anche il prossimo film continui ad approfondire l'intimità del suo personaggio in relazione con gli altri.

"Non ho parlato con il regista ma l'ultimo episodio non era affatto romantico e penso che sia meraviglioso non avere delle interazioni romantiche nella trama. Non penso che i film debbano per forza avere delle relazioni romantiche al loro interno. Penso che anche i rapporti d'amicizia possano essere romantici nei loro gesti, nelle loro intimità e quindi penso che se Rey e Poe dovessero avere delle scene insieme e in intimità non debbano raccontare un amore romantico."

Quando Rey debuttò in Il Risveglio della Forza dimostrò la sua indipendenza e intraprendenza più volte, dimostrando di non aver bisogno di fare affidamento su nessuno per sopravvivere. Durante Episodio VIII, la protezione di Finn nei confronti di Rey è resistita sulla scia di Episodio VII, mettendo davanti la sicurezza della ragazza alle sue alleanze e inconsapevolmente avvicinandosi sempre di più a Rose.

Dato che Rey ha incontrato Poe solamente alla fine di questo film, sarebbe strano vedere uno sviluppo romantico della loro interazione. Se Rey avesse sviluppato un qualsiasi sentimento romantico per qualsiasi personaggio, ciò risulterebbe un tradimento agli ideali dell'Ordine dei Jedi, il che porterebbe Rey a cercare di seppellire qualsiasi emozione di questo tipo.