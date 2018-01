Star Wars - Episodio IX: Daisy Ridley si commosse per le idee su Rey di Colin Trevorrow

La presentazione delle idee disullo sviluppo di, suscitarono una reazione emotivamente molto forte in. LucasFilm ingaggiò il regista di Jurassic World per il nono episodio del franchise ma purtroppo, dopo due anni di lavoro, ci fu la separazione e il ritorno alla regia di

Chris Terrio e J.J. Abrams sono al lavoro per scrivere la nuova sceneggiatura del film e a causa della ben nota segretezza della Disney su Star Wars, nulla si sa sulla visione che Trevorrow aveva per Episodio IX e probabilmente ci vorrà del tempo prima che i dettagli vengano alla luce.

Ma qualunque cosa avesse in mente il regista, sembra che potesse influenzare molto il personaggio di Rey, dal momento che la sua idea ha commosso la protagonista femminile, Daisy Ridley.

In un episodio del podcast Il Consiglio dello Jedi di Collider, la star del Saturday Night Live, Bobby Moynahan, ha condiviso una storia del momento in cui la Ridley e Trevorrow s'incontrarono dopo una festa del SNL. L'attrice fu entusiasta d'apprendere ciò che era in serbo per Rey e i due si sono appartati per discuterne. Moynahan notò la reazione in lacrime dell'attrice anche se non ha mai saputo quali fossero i dettagli.

Tuttavia sembra che la stessa reazione non l'abbiano avuto quelli di LucasFilm visto che è ragionevole credere che Abrams e Terrio siano ripartiti completamente da zero nella scrittura, invece di rielaborare il lavoro di Colin Trevorrow, anche se questo non vuol dire che non utilizzeranno alcuni concetti del regista.

Il film potrebbe benissimo essere il capitolo finale dell'iconica saga sugli Skywalker prima che la nuova trilogia di Rian Johnson diventi il nuovo filone principale.

Daisy Ridley ha dichiarato di essere comunque molto soddisfatta del ritorno alla regia di J.J. Abrams, che in Il Risveglio della Forza la diresse nel film che le ha regalato fama in tutto il mondo.