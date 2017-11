Star Wars Episodio IX: c'è un personaggio che tornerà di sicuro nel terzo film!

deve ancora approdare in sala - noi lo vedremo a partire dal 13 dicembre prossimo - ma già si sa quale personaggio vedremo di sicuro in, il terzo film della nuova trilogia di. Se volete sapere di chi si tratta continuate pure la lettura.

Attenzione possibile Spoiler

Allerta anticipazioni nella news che segue!

E' stato confermato che il miglior pilota della Resistenza, Poe Dameron (Oscar Isaac), tornerà in Star Wars: Episodio IX. Anche se in Star Wars: il Risveglio della Forza non abbiamo visto molto di lui, il personaggio è stato immediatamente ben accolto dai fan. La ragione della brevità della sua apparizione è che, inizialmente, non era previsto che sopravvivesse; poi però J.J. Abrams ha cambiato idea e ha fatto bene, crediamo.

Quindi, qualunque cosa accada in Star Wars: Gli ultimi Jedi, Poe tornerà anche in Episodio IX. La notizia arriva direttamente dal profilo Esquire U.K. di Oscar Isaac, in cui è scritto nero su bianco che l'attore girerà Episodio IX ad un certo punto del prossimo anno.

Spoiler? Sì e no, considerato il fatto che, nella nuova trilogia che scriverà Rian Johnson, Poe, Finn e Rey saranno il "core" della storia. Vedremo cosa succederà ai personaggi e come tutto questo verrà consegnato ai fan che sono in spasmodica attesa, per ora, di vedere Episodio VIII, tra meno di un mese in sala.

Star Wars: Gli ultimi Jedi, dal 13 dicembre al cinema.