Star Wars Episodio IX, Billy Dee Williams pubblica nuove foto dal set

Con Star Wars: L'Ascesa di Skywaker, in questi giorni al cinema, si conclude la saga di Skywalker ed è inevitabile che chi l'ha amata soffra già di nostalgia. A celebrare degnamente il momento ci ha pensato anche Billy Dee Williams, pubblicando alcune foto dal set del film che rendono l'idea dell'atmosfera che vi si respirava.

Il leggendario interprete di Lando Calrissian ha postato sul suo profilo Twitter alcune immagini di scena, che lo raffigurano in compagnia di Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac. L'attore aveva detto qualche tempo fa che non avrebbe mai immaginato di tornare nella galassia molto, molto lontana. Si è goduto così come un dono inaspettato ogni attimo della sua apparizione in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che ha ovviamente esaltato molti fan di vecchia data della saga.

Se J.J. Abrams è riuscito a trovare un po' di spazio per Lando, la cosa non era accaduta invece con Gli Ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson. "Non è nel film e non c'è mai stata una possibilità" aveva detto Johnson all'epoca a Entertainment Weekly. "Voglio dire, ho adorato quel personaggio. Sarebbe stato divertente vederlo, ma è qualcosa che non ha mai avuto un posto nella storia."

Successivamente, il regista ha poi raccontato a The Playlist di aver "brevemente considerato" l'ipotesi di inserire Williams nel film al posto di Benicio Del Toro, ma la cosa non è poi andata in porto.

In ogni caso, sembra che un collegamento tra Lando e Kylo Ren fosse stato già previsto in uno dei libri del franchise Star Wars. Sfruttando anche l'effetto delle vacanze natalizie, intanto, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è già nella top ten degli incassi per il 2019.