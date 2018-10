Star Wars: Episodio IX, alcune foto dal set suggeriscono il ritorno su un noto pianeta

Grazie a un utente di Reddit è possibile visualizzare alcune foto dal set di Star Wars: Episodio IX, che nel dicembre 2019 completerà la saga degli Skywalker in maniera definitiva.

Dalle foto si suppone che i personaggi faranno ritorno al pianeta sabbioso di Jakku, dove tutto è iniziato ne Il Risveglio della Forza e dove abbiamo conosciuto per la prima volta la protagonista della saga, Rey, e in effetti la stessa Daisy Ridley è stata avvistata sul set.

Il set visibile dalle foto è situato in Giordania, a Wadi Rum, mentre per Star Wars: Il Risveglio della Forza la location designata per riprodurre sullo schermo il pianeta Jakku era stata Abu Dhabi. La Giordania era già stata utilizzata come set per Jedha nello spin-off Rogue One: A Star Wars Story.

Recentemente, l’attore Dominic Monaghan ha rivelato qualche dettaglio in più sullo script del film, al momento completamente top secret, anche se sono state avanzate alcune interessanti teorie.

Star Wars: Episodio IX è diretto da J.J. Abrams e comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Billy Dee Williams, Adam Driver, Keri Russell, Lupita Nyong'o, Richard E. Grant, Naomi Ackie, Billie Lourd, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels e Joonas Suotamo.

L'uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 20 dicembre 2019, mentre in quelle italiane dovrebbe arrivare presumibilmente il 19 dicembre.