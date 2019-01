Star Wars - Episodio IX, Adam Driver conosce l'arco narrativo di Kylo Ren dall'inizio

In attesa di un trailer ufficiale o, quantomeno, di scoprire il titolo della pellicola, Deadline ha intervistato l'attore Adam Driver, che nella saga di Star Wars - incluso l'atteso Star Wars - Episodio IX - interpreta il villain Kylo Ren.

Sebbene ci sia una totale segretezza intorno a Star Wars - Episodio IX e a tutto al franchise di Star Wars in generale, Adam Driver ha svelato di conoscere i piani per l'arco narrativo di Kylo Ren in Episodio IX da un bel po' di anni.

"Con Star Wars, avevo un pezzo di informazione sul dove tutto sarebbe andato a parare, ed è stato dentro la mia testa per tutto il tempo, e le cose sono state costruite verso quella cosa" ha confermato l'attore in una nuova intervista.

Non è chiaro chi abbia fornito queste informazioni sul futuro di Kylo Ren nella saga all'inizio di Star Wars - Il Risveglio della Forza ma è probabile che lo stesso J.J.Abrams, che scrisse i trattamenti di Episodio VIII e IX, sia colui che abbia svelato a Driver il tutto. Come ben sappiamo, quando Rian Johnson ha preso in mano le redini de Gli Ultimi Jedi, sembra abbia scartato tutte le idee e i piani di Abrams per procedere in una direzione tutta sua. Ma con queste dichiarazioni dell'attore, sembra proprio che Abrams sia tornato alle sue idee originali. Staremo a vedere.