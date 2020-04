Star Wars Episodio 9: sul destino di Babu Frik c'è lo zampino di Spielberg?

I rumour e le curiosità attorno a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non sembrano accennare a finirsi, in quanto sono emersi nuovi curiosi dettagli che riguardano stavolta il destino di Babu Frik nella pellicola. Secondo quanto rivelato dal supervisore agli effetti speciali, ci sarebbe lo zampino di Steven Spielberg...

Dalle pagine di Empire, infatti, Neal Scanlon, supervisore agli effetti speciali della pellicola, ha dichiarato di credere che secondo lui è merito di Spielberg se alla fine del film vediamo Babu Frik sano e salvo, in quanto il personaggio nei piani iniziali e nella mente del concept artist Ivan Manzella sarebbe dovuto morire alla fine della battaglia finale. "Potrebbe essere solo una voce, ma io credo che J.J. Abrams abbia mostrato la pellicola a Steven Spielberg e alla fine Spielberg ha detto 'Cosa è successo a Babu Frik?' e tutti di conseguenza hanno pensato 'Cosa accade a Babu Frik?'".

In precedenza lo stesso Manzella aveva confermato che il personaggio sarebbe dovuto morire sul pianeta Kijimi, quando questo salta in aria. Scanlan ha quindi continuato dicendo che la sequenza di Babu Frik nella astronave di Zorii durante la battaglia finale non corrispondeva alla sequenza girata inizialmente, con gli esperti della ILM che hanno dovuto spremere tutto il loro ingegno per inserire il personaggio in quella scena: "Abbiamo girato anche diverse altre sequenze, i ragazzi della ILM ne hanno trovato poi una dove hanno potuto inserire Babu e metterlo nella nave di Zorii alla fine".

Stando alle parole di Scanlan, quello del consiglio di Spielberg è solo una voce che non trova conferma nei diretti interessati, ma non sarebbe poi tanto campata per aria, visto l'affetto che lega Spielberg alla saga fin dal suo concepimento, essendo un grande amico del regista George Lucas; Spielberg negli anni è stato anche vicino a dirigere più di un film della saga, da Il ritorno dello Jedi a La minaccia fantasma.