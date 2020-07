Star Wars: Episodio 3 conteneva un incredibile easter egg de Il Signore degli Anelli

Star Wars: La Vendetta dei Sith è sicuramente il film più apprezzato della trilogia prequel, e a quanto pare la sua importanza non è venuta meno nel corso degli anni, visto l'entusiasmo per il possibile ritorno di Anakin nella serie su Kenobi: il film continua a sorprendere anche per i suoi easter egg a quanto pare...

Un fan ha infatti affinato l'udito e ha trovato un collegamento con un effetto sonoro presente ne Il Signore degli Anelli: "L'effetto sonoro del raffreddamento di questa spada in LOTR: La Compagnia dell'Anello (2001) è lo stesso effetto dell'accensione della spada laser del Conte Dooku in Star Wars: La Vendetta dei Sith (2005)".

In effetti il suono sembra molto simile, a giudicare dal video comparativo. È possibile che si tratti di una pura coincidenza, ma c'è un particolare che sembra escludere questa eventualità: Christopher Lee ha lavorato ad entrambi i progetti. George Lucas potrebbe non aver resistito alla tentazione di rendere omaggio alla trilogia di Peter Jackson utilizzando proprio l'attore che ha interpretato Saruman come tramite. Un tributo anche a lui e ai suoi perfidi personaggi sempre in vena di tradimenti.

L'intuizione dell'autore del post sembra aver ottenuto un certo successo, ma c'è anche chi consiglia: "Non entrare in questo tunnel, amico. Una volta che inizi ad ascoltare certi effetti sonori, non puoi fare a meno di sentirli letteralmente ovunque". Cosa ne dite? Il sound è proprio lo stesso? Oppure sono i fan che sentono spade laser accendersi anche di fronte alle porte scorrevoli del supermercato?

Se Hayden Christensen sembra pronto a tornare, John Boyega ha già abbandonato Star Wars, e non sembra intenzionato a fare ritorno.