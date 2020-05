Star Wars, l'epico riferimento a Darth Vader nella spada di Dark Rey che non avete notato

Il concept artist di Star Wars Matthew Savage ha pubblicato un riferimento tanto invisibile quanto epico a Darth Vader nascosto nella spada laser di Dark Rey, personaggio apparso brevemente durante Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker.

La quantità di dettagli che caratterizza il design dell'arma, molto popolare fra i fan della saga fin dalla sua prima apparizione in uno dei trailer promozionale per il film, ha reso praticamente impossibile scovare la "citazione" alla controparte malvagia di Anakin Skywalker, ma il post che trovate in calce all'articolo ci viene in aiuto.

Savage, infatti, ha scomposto pezzo per pezzo l'arma di Dark Rey e ha sfidato i fan ad individuare il riferimento a Darth Vader nella concept art, osservando che JJ Abrams ha chiesto espressamente di aggiungere la citazione nella creazione della nuova arma. Provate ad individuarlo, e una volta che vi sarete arresi (perché vi arrenderete) guardate la seconda immagine del post e scoprite il riferimento.

Come vedete, l'elsa della spada laser di Dark Rey è identica a quella di Darth Vader, un dettaglio che rende il design di Savage estremamente brillante. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che la saga tornerà al cinema con un film scritto diretto da Taika Waititi, una produzione di Kevin Feige e un altro film ambientato su Exegol, senza dimenticare la famosa trilogia di Rian Johnson e le numerose serie tv in sviluppo per Disney+.