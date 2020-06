Star Wars, ecco l'epico duello tra Luke Skywalker e Darth Vader in versione animata

Questo mese l'Episodio V della saga di Star Wars, L'Impero colpisce ancora, festeggia il suo quarantesimo compleanno, e dopo il poster celebrativo gli omaggi continuano, in questo caso con la riproposizione della scena più iconica del film in versione animata.

Il duello tra Luke Skywalker e Darth Vader, infatti, è diventato un nuovo cortometraggio di Star Wars Galaxy of Adventures, intitolato Clash on Cloud City. Pensato per gli spettatori più giovani, come si può vedere nella clip in calce alla news cattura bene lo spirito originario del film datato 1980.

C'è però una fondamentale differenza, che a uno spettatore attento non potrà sfuggire: è l'assenza nel corso del duello della rivelazione di Darth Vader, il celeberrimo "Io sono tuo padre". Si tratta comunque di una scelta intenzionale e non certo di una svista: per i più piccoli che guardano questo cortometraggio animato senza una adeguata "preparazione" sulla storia di Star Wars, sarebbe in realtà un momento deludente e poco comprensibile in assenza di un contesto. Meglio prendere, almeno per il momento, il duello tra il Jedi e il villain come una trama a sé stante: per gli approfondimenti sicuramente ci sarà tempo.

Dei 40 anni di L'Impero colpisce ancora si sarebbe certamente parlato molto a Star Wars Celebration, convention californiana prevista per questo agosto. Il Covid-19, però, ha costretto l'organizzazione ad annullare l'evento, che tornerà soltanto nel 2022.