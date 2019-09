Star Wars, che emozione rivedere insieme Hayden Christensen e George Lucas!

La sindrome dell'età d'oro ha vita facile presso i fan di Star Wars, depositari di ricordi legati a quarant'anni di universo cinematografico. Così anche una fotografia di un periodo all'epoca tanto bistrattato può diventare motivo di commozione per qualche fan che se le trovi davanti all'improvviso.

Sta capitando in queste ore, ad esempio, con una fotografia che ritrae insieme Hayden Christensen, l'Anakin Skywalker della trilogia prequel, ed il creatore della saga George Lucas. Nella foto Christensen indossa il celebre costume di Darth Vader, per cui è facile far risalire la foto ai tempi delle riprese dell'ultimo film della seconda trilogia, La Vendetta dei Sith.

La didascalia della foto, d'altronde, non lascia dubbi al riguardo: "Splendido momento amarcord sul set de La Vendetta dei Sith, con Hayden Christensen che prova il costume di Darth Vader. Mi piacerebbe tanto rivederli insieme in qualche modo. Splendidi ricordi del film rilasciato nel 2005".

Chissà che all'attuale trilogia targata J. J. Abrams non debba toccare un giorno la stessa rivalutazione concessa agli episodi I, II e III. Lo stesso Abrams, comunque, non è sembrato indispettito dalle critiche rivolte agli ultimi film: anzi, il regista ha voluto ringraziare i fan per l'attaccamento dimostrato nei confronti della saga. Secondo John Williams, comunque, non c'è da aver paura: il finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker metterà tutti d'accordo.