Star Wars, l'emozionante sorpresa di Mark Hamill ad un'infermiera fan della saga

Sebbene ormai quasi tutto il mondo sia pronto a riaprire, innumerevoli operatori sanitari sono ancora in prima linea nella lotta contro COVID-19. Conscio di ciò, Mark Hamill ha con l'aiuto di Jimmy Kimmel, ha deciso di ringraziare un'infermiera, appassionata fan di Star Wars, per il suo impegno in questi complessi mesi.

Da quando la pandemia ha colpito gli Stati Uniti, i presentatori di talk show hanno dovuto adattare i loro programmi serali in modo da poter continuare a raggiungere gli spettatori pur mantenendo le distanze sociali. Jimmy Kimmel lo ha fatto filmando il suo show da casa e conducendo tutte le sue interviste tramite chat video. Ma nel suo programma ha deciso di dare anche spazio ogni settimana ad un diverso "Eroe in corsia", spesso servendosi di altre celebrità per rendere questo momento televisivo ancora più speciale.

L'eroe simbolo di questa settimana era Chloe, un'infermiera di San Diego. Jimmy Kimmel ha fatto del suo meglio per sorprenderla. Le ha chiesto del suo amore per il franchise di Star Wars, che lei ha prontamente ammesso, dicendo che ha visto i film "molto" - sicuramente più di dieci volte. Nel bel mezzo della videochat è comparso Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker, lasciando visibilmente senza parole l'operatrice sanitaria.

L'attore ha prontamente ringraziato la donna dicendo: "Io sono un eroe solo per finzione, tu sei un' eroina nella vita reale. Quindi grazie per il tuo immenso servizio". E ha poi aggiunto: "I fan di Star Wars sono più che semplici fan, sono una vera e propria famiglia. Quindi grazie di tutto e che la forza sia sempre con te".

L'impegno sociale dell'attore non si conclude di certo qui, in questo giorni si è espresso anche in favore del movimento Black Lives Matter, lodando il discorso di John Boyega sulla questione dei neri negli Stati Uniti. Ricordiamo poi che Mark Hamill ha definitivamente detto addio a Luke Skywalker, un addio certamente agrodolce per il noto interprete, che ha dovuto salutare il jedi più famoso della storia. Chissà se riusciremo a rivederlo ancora almeno sotto forma di ologramma.