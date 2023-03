Star Wars, Emily Swallow ricorda la pressione che subì Carrie Fisher:'Era l'unica donna!'

La star di The Mandalorian, Emily Swallow, ha partecipato nel week-end al FAN Expo Cleveland e ha parlato delle donne all'interno del franchise creato da George Lucas negli anni '70, in particolare di Carrie Fisher, star indiscussa nei panni della principessa Leia Organa nella trilogia originale della saga.

"Voglio dire, quanta pressione avrà avuto Carrie Fisher dovendo essere l'unica eroina femminile per un po'! Penso che sia meraviglioso la gamma femminile che abbiamo ora in Star Wars e il fatto che non sia così straordinario che sono donne. Sono solo persone. Mi piace molto questo aspetto di The Armorer. Adoro il fatto che sia in questa posizione di leadership e che sia rispettata e ammirata, e non sembra essere niente di eccezionale il fatto che sia una donna. È una leader spirituale così potente e non sembra che sia un'eccezione alla regola. E lo adoro. Adoro il fatto che notiamo che è una donna e che si distingue ma è semplicemente fantastica" ha dichiarato Swallow. Carrie Fisher è scomparsa improvvisamente nel 2016 a seguito di un attacco cardiaco.



L'attrice ha interpretato Leia Organa al fianco di Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker e Harrison Ford nel ruolo di Han Solo sin dal primo film della saga, Una nuova speranza (1977), ricoprendo il ruolo anche in L'Impero colpisce ancora (1980) e Il ritorno dello Jedi (1983).



L'attrice è tornata ad interpretare il personaggio anche in Il Risveglio della Forza (2015), comparendo dopo la morte in Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker diretto da J.J. Abrams.



Scoprite su Everyeye tutti i film di Carrie Fisher oltre la saga di Star Wars.