Star Wars, Emilia Clarke vuole ancora essere Qi'ra: 'Ho tantissimi appunti sul suo futuro'

Dopo gli eventi del film spin-off Solo: A Star Wars Story, Qi'ra è finalmente tornata nel franchise tramite i nuovi fumetti di Star Wars, ma adesso Emilia Clarke sta accarezzando l'ipotesi di interpretare nuovamente il personaggio in futuro.

L'ex star di Game of Thrones, che si sta preparando al debutto nel Marvel Cinematic Universe grazie al misterioso ruolo top secret che interpreterà nella serie tv Secret Invasion, ha infatti dichiarato che tra tutti i personaggi del suo passato quello di Qi'ra è l'unico che vorrebbe rivisitare oggi: "Ho letteralmente pagine e pagine di appunti sulla sua vita e su come sarebbe stata dopo gli eventi del film" ha confermato la Clarke durante una recente intervista col The Hollywood Reporter. "Ma temo che, al momento, non ho saputo nulla a proposito di un suo ritorno. Forse scriverò alla Lucasfilm e dirò: 'Ehi, ragazzi, ho alcune idee su Qi'ra.... Tra tutti i miei personaggi del passato è quella che ha più cose in sospeso, quindi è quella che più vorrei tornare ad interpretare."

Nelle ultime settimane è stata rivolta a Qi'ra una quantità significativa di attenzione, subito dopo il suo clamoroso ritorno in Star Wars: War of the Bounty Hunters: il fumetto è ambientato tra gli eventi dei film L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, e rivela che Qi'ra aveva rubato Han Solo congelato in carbonite da Boba Fett prima che il contrabbandiere venisse consegnato a Jabba the Hutt. Comprensibilmente, questo ha suscitato non solo un nuovo interesse nel personaggio da parte dei fan, ma anche diverse speculazioni sul fatto che Qi'ra potrebbe tornare nel franchise in un modo più significativo in futuro.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.