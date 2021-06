Star Wars, Emilia Clarke commenta il destino di Qi'ra: 'Mi sono commossa, lo ammetto'

Nei fumetti di Star Wars è tornata Qi'ra, storica prima amante di Han Solo che i fan hanno conosciuto nel film prequel stand-alone Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, nel quale fu interpretata da Emilia Clarke.

Nei giorni scorsi i fan hanno assistito al sorprendente e inatteso ritorno del personaggio nel fumetto Star Wars: War of the Bounty Hunters #1, che ha svelato che Qi'ra è rimasta in circolazione dopo gli eventi del film del 2018 (la storia del fumetto è ambientata tra L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi), novità che è stata accolta con entusiasmo dalla stessa Emilia Clarke. Parlando con ComicBook del suo primo fumetto M.O.M.: Mother of Madness, in uscita il mese prossimo, la star ha commentato il ritorno di Qi'ra e ha dichiarato:

"Significa così tanto per me. Davvero. Conosco tutti i retroscena della sua storia. Forse il film non è arrivato a svelare tutto quello che avevamo preparato, ma è stato un tale onore e un privilegio far parte di quell'universo come attrice. Quindi che oggi il personaggio torni in azione in un certo senso ne cementa lo status. Non mi aspettavo di sentirmi così, ma ammetto di essermi commossa quando l'ho saputo".

In War of the Bounty Hunters #1 viene rivelato che Qi'ra, a distanza di anni dagli eventi di Solo: A Star Wars Story, è ancora direttamente legata al sindacato criminale Crimson Dawn: oltre un decennio dopo la separazione da Han, Qi'ra è diventata un tassello fondamentale dell'organizzazione ma è ancora innamorata del suo vecchio compagno di avventure, con il quale è cresciuta per le strade di Corellia.

Solo qualche giorno fa, tra l'altro, i fan hanno richiesto sui social il sequel di Han Solo con l'hashtag #MakeSolo2Happen, diventato un trend topic in pochi minuti. Ricordiamo che, ad oggi, la Lucasfilm ha annunciato la serie spin-off di Lando Calrissian, personaggio che nel film di Ron Howard fu interpretato da Donald Glover.