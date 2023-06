Star Wars, emergono i primi dettagli sul nuovo film su Rey

Non c'è ancora traccia di Palpatine nel nuovo film su Rey, ma alcuni rumor avrebbe già dato alcuni dettagli sulla prossima pellicola diretta da Sharmeen Obaid-Chinoy e scritta da Steven Knight.

L'annuncio di Lucasfilm sul nuovo film con protagonista Rey ha portato alla conferma di Daisy Ridley nel cast e alcuni rumor che collocavano il film 15 anni dopo gli eventi di Star Wars. Adesso queste voci potrebbero essere confermate nella sinossi pubblicata da Production Weekly:"Ambientato circa 15 anni dopo la vittoria di Rey su Palpatine e la fine di Star Wars: L'ascesa di Skywalker: Rey tenta di ripristinare l'Ordine Jedi con tutte le sue forze e assume il ruolo di mentore a due giovani studenti promettenti, una ragazza e un ragazzo. Con il progredire della loro formazione, diventa evidente che la ragazza possiede capacità straordinarie, destinate a emergere come futura leader".

La sinossi non è ufficiale e potrebbe riportare alcune speculazioni direttamente dalla vecchia sceneggiatura di Damon Lindelof, che ha attualmente abbandonato il progetto. Sono molti i rumor che circolano al momento, tra cui quello che Rey potrebbe non essere la protagonista del nuovo film di Star Wars. Ma, se la sinossi fosse confermata la teoria di Rey come personaggio secondario acquisirebbe più concretezza.

Non resta che attendere notizie ufficiali: rimanete sintonizzati per tutte le novità sul nuovo film di Star Wars con Daisy Ridley!