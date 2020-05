Star Wars elimina i film Marvel dal super torneo estivo di Rotten Tomatoes

Da qualche giorno sta impazzando su Rotten Tomatoes un torneo all'ultimo voto per eleggere il miglior blockbuster estivo della storia del cinema, e in base agli ultimi sviluppi tutti i film Marvel Studios sono stati eliminati in favore di quelli di Star Wars.

L'ultimo turno infatti ha visto L'Impero Colpisce Ancora contro Captain America: Civil War, Avengers: Endgame contro La Vendetta dei Sith e Iron Man contro Il Ritorno dello Jedi, e i rispettivi duelli sono stati vinti tutti e tre dai lungometraggi della Lucasfilm.

Star Wars però sembra imbattibile anche se messo di fronte ad altri titoli: come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'originale Guerre Stellari ha cacciato dal torneo addirittura un film amatissimo dalle nuove generazioni come Il Cavaliere Oscuro, che però si è rifatto con Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, che ha eliminato nientemeno che Avengers: Infinity War. Gli altri due ottavi di finale hanno visto uno scontro tutto Steven Spielberg tra Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta e Lo Squalo (vinto dal film con protagonista Harrison Ford), Spider-Man 3 vs Alla Ricerca di Dory (vinto dal film Pixar) e infine Toy Story 3 vs Ritorno al Futuro (vinto dal cult anni '80).

Seguite l'andamento del torneo sui canali di Rotten Tomatoes, o rimane sintonizzati su Everyeye per i prossimi risultati. Vi ricordiamo che qualche giorno fa, con questo stesso metodo, Dark è stata eletta la miglior serie Netflix dagli utenti del celebre aggregatore di recensioni.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult de Lo Squalo, che resta il prototipo del blockbuster estivo anche se fuori dal divertente torneo.