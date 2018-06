Star Wars: ecco quando uscirà la nuova trilogia di Rian Johnson!

Dopo aver diviso in due il fandome di Star Wars con Gli Ultimi Jedi, lo sceneggiatore e regista Rian Johnson si prepara a tornare con una nuova trilogia, completamente inedita e assolutamente slegata dalla "saga degli Skywalker".

Dopo gli incassi esorbitanti ottenuti con Episodio VIII, il rapporto fra il regista di Looper e la Lucasfilm proseguono più idilliaci che mai, al punto che Johnson avrà carta bianca per la realizzazione della nuova trilogia. A marzo il regista aveva confermato l'inizio dei lavori, e adesso il suo abituale produttore Ram Bergman (che ha collaborato alla lavorazione di tutti i precedenti film di Johnson, inclusi l'esordio Brick - Dose Mortale e The Brother Bloom) ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardo la nuova trilogia di Star Wars.

"Il mio socio Rian Johnson sta creando una trilogia completamente nuova e originale, con personaggi inediti, tutto sarà inedito e mai visto prima. Potrebbe arrivare nell'arco di due anni, ma è ancora tutto in uno stadio molto preliminare. Quindi è ancora presto per dirlo."

Con tanti film in cantiere, compreso quello su Boba Fett diretto da James Mangold, è possibile che il primo film della trilogia di Rian Johnson arriverà nel 2021, con lo slot del 2020 tenuto libero per qualche progetto in fase più avanzata. Ma naturalmente è tutto da vedere, in quanto Lucasfilm e Disney potrebbero anche decidere di avvicinarsi al progetto dei Marvel Studios e rilasciare più di un film di Star Wars all'anno.

Lo scorso novembre, prima dell'arrivo nelle sale de Gli Ultimi Jedi, la Lucasfilm aveva annunciato la nuova trilogia originale con il seguente comunicato:

"La Lucasfilm è entusiasta di annunciare che Johnson creerà una nuova trilogia di Star Wars, scrivendo e dirigendo il primo film, producendolo insieme a Ram Bergman. Come sceneggiatore e regista di Gli Ultimi Jedi, Johnson ha concepito e realizzato un film molto potente del quale la Lucasfilm e la Disney sono immensamente fieri. Nel creare questa nuova trilogia, che sarà separata dalla saga episodica degli Skywalker, Johnson presenterà al mondo nuovi personaggi da un angolo della galassia che Star Wars non ha mai esplorato prima.

“Abbiamo adorato tutti lavorare con Rian in Gli Ultimi Jedi,” ha commentato Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm. “È una forza creativa, e guardarlo creare il film dall’inizio alla fine è stata una delle grandi gioie della mia vita. Rian farà grandi cose con la tela bianca di questa nuova trilogia”.

“È stato fantastico collaborare con la Lucasfilm e la Disney a Gli Ultimi Jedi,” ha aggiunto Johnson insieme a Bergman. “Star Wars rappresenta la più grande mitologia moderna, e ci sentiamo molto fortunati ad aver contribuito ad essa. Non vediamo l’ora di continuare con questa nuova seria di film”.