Star Wars: ecco come sarebbe Taika Waititi se interpretasse il ruolo di Boba Fett!

Adesso che lo spinoff di Guerre Stellari su Boba Fett è una realtà, c'è qualcuno - per la precisione Phil Noto, un disegnatore di fumetti che ha lavorato a Star Wars per la Marvel Comics - che ha immortalato su carta Taika Waititi proprio nei panni del cacciatore di taglie.

James Mangold, il regista di Logan, è nelle fasi iniziali della sceneggiatura di questo "solo" movie sull'antagonista di Han, e dunque ci sarà da aspettare parecchio, prima di poter vedere sullo schermo questa iterazione.

In molti vorrebbero vedere nel ruolo Taika Waititi che, oltre ad essere un bravissimo regista, ha anche recitato in diverse produzioni hollywoodiane, ed è apparso in CGI nei panni del simpatico Korg anche nel film che egli stesso ha diretto per i Marvel Studios, Thor: Ragnarok.

Per adesso ci ha pensato l'artista Phil Noto a "portare" Waititi nella parte, e a postarlo a tutti noi, Tom Taylor.

Nel frattempo vi ricordiamo che Solo: A Star Wars Story, è in programmazione nei nostri cinema!