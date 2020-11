Star Wars, un'eccezionale fan art immagina lo scontro finale tra Obi-Wan e Darth Maul

L'artista digitale Paolo Puggioni ha tentato di ricreare in una sorta di formato live-action, il combattimento finale su Tatooine di Darth Maul e Obi-Wan che abbiamo visto in Star Wars Rebels.

Inizialmente si pensava che Darth Maul fosse morto in seguito al suo duello con Obi-Wan nell'Episodio I di Star Wars ovvero La Minaccia Fantasma del 1999, ma in seguito è stato rivelato che era sopravvissuto, anche se si trovava in pessime condizioni sia fisiche che psicologiche. L'ex apprendista di Darth Sidious ha dovuto lavorare sodo per riuscire a ritornare in pista. Ma dopo diversi tentativi, Maul ha incontrato la sua fine per mano di Obi-Wan in quello che è stato un duello sorprendentemente veloce, a differenza dei loro precedenti incontri, nella serie animata Star Wars Rebels.

Non sappiamo combattimento breve ma molto significativo avrà mai una versione live-action. Dato che Disney + e Lucasfilm stanno producendo una serie totalmente dedicata ad Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor pronto a riprendere il ruolo del leggendario Jedi, in molti sperano che ci sia la possibilità di rivisitare questo leggendario scontro. Infatti questo combattimento potrebbe essere mostrato dalla prospettiva di Obi-Wan invece che da quella di Maul, e in tal senso si potrebbe anche spiegare in maniera più immediata le motivazioni che hanno portato ad una sua rapida conclusione.

