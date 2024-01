Star Wars, il duello Obi Wan Kenobi e Anakin diventa animato come The Clone Wars

Quattro serie di Star Wars arriveranno nel 2024, e nel frattempo un team di ragazzi ha pubblicato su youtube la loro versione fan-made della battaglia tra Obi-Wan e Anakin in versione The Clone Wars.

Il canale youtube Hello There ha pubblicato il video della battaglia fan-made in versione animata, e il risultato è stupendo. Questa la caption del video: “È con grande entusiasmo che vi presento CLONE WARS: BATTAGLIA DEGLI EROI. Assistete all'epica resa dei conti tra Anakin e Obi-wan in stile "The Clone Wars". Dopo anni di duro lavoro e dedizione, sono orgoglioso di presentare questa rivisitazione dell'iconica scena. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto durante questo viaggio! Siete stati tutti così pazienti e incoraggianti e non avremmo potuto farcela senza ognuno di voi!”.

Ma tra le versioni alternative di questa battaglia finale, ce n’è una rivelata un po’ di tempo fa dal coordinatore degli stunt di Star Wars Nick Gillard: “C'era una versione diversa - tutta la parte del vulcano in cui atterrano su quel droide non c'era. In origine, hanno oscillato da quella grande barca e sono atterrati sul lato del vulcano, sulla lava proprio uno accanto all'altro. E subito Anakin lo afferra ... lo disarma... e lo afferra per la gola. L'ha preso e la sciabola di Obi è a terra, e Anakin dice: 'Mi dispiace che debba andare così, mio maestro', e lascia andare la spada laser. Obi si china per allontanarsi, tira su la sciabola, e mentre tira su la sciabola taglia le braccia di Anakin, quasi per errore, e poi taglia le gambe quasi per errore, e l'intero corpo cade dalle sue gambe. Una mossa di difesa che ha fallito. Era forte".

Sembra invece confermato che nelle nuove produzioni Star Wars Dave Filoni sarà coinvolto dalle prime fasi.