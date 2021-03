Star Wars: Duel of the Fates, l'episodio IX di Colin Trevorrow diventa un webcomic

La storia del cinema è ricca di film che sarebbero potuti essere e mai furono, per un motivo o per un altro, e l'episodio IX di Star Wars scritto e diretto da Colin Trevorrow, Duel of the Fates, non fa eccezione. Ora però, la sua "sceneggiatura abbandonata" è stata trasformata da un fan in un fumetto.

Lo scorso anno venne diffusa in rete la sceneggiatura di Duel of the Fates, quello che Colin Trevorrow, allora a capo del progetto, aveva inteso come ultimo capitolo della saga sequel di Star Wars, sostituito poi da L'Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams quando quest'ultimo è tornato ad occuparsi del film.

L'idea dietro la pellicola, tuttavia, è stata gradita da molti fan, e uno di loro ha pensato addirittura di trasformarla in un fumetto.

"Hey fan di Star Wars, nell'ultimo anno ho lavorato a un adattamento a fumetti dell'episodio IX di Star Wars pensato scritto da Colin Trevorrow, Duel of the Fates, e vorrei mostrarvelo (saranno in totale 7 numeri quando sarà completato). Spero vi piaccia!" ha scritto Andrew Winegarner su Twitter, allegando anche il link dove è possibile trovare l'opera.

Similmente, qualche tempo fa era stato creato anche un video animato di Duel of the Fates, a testimonianza del grande interesse suscitato dal What If.../quasi realtà del progetto firmato da Colin Trevorrow.

E voi, che ne pensate? Vi piace questo adattamento cartaceo di Duel of the Fates? Fateci sapere nei commenti.