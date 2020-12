Star Wars, dov'è stata girata la saga prequel? Alla scoperta delle location italiane

Con l'annuncio ufficiale del ritorno di Hayden Christensen come Darth Vader per la serie tv Obi-Wan Kenobi, i film della trilogia prequel di Star Wars stanno vivendo una nuova ondata di popolarità.

A tal proposito vogliamo aiutarvi a riscoprire i film scritti e diretti da George Lucas, o accompagnare in questo viaggio i lettori più giovani che stanno imparando solo ora a conoscere la saga di Star Wars. Nello specifico, sapevate che molte scene di Episodio I, Episodio II e Episodio III sono state girate in Italia?

Ad esempio La minaccia fantasma, il primo episodio uscito nel 1999, ha usato la Reggia di Caserta per rappresentare il Palazzo Reale del pianeta Naboo. Immediatamente riconoscibile, invece, è il lago di Como utilizzato per Star wars: L'attacco dei cloni. In particolare, il palazzo che appare in molte scene e che nel finale diventa il luogo da sogno che incornicia il matrimonio segreto tra Anakin e Padmé Amidala è la splendida Villa Balbianello, affacciata proprio sul lago di Como.

Infine, certamente avete presente il leggendario duello con le spade laser tra Obi-Wan e Anakin che scandisce le battute finali del terzo episodio, La Vendetta dei Sith: ebbene, si dà il caso che che per i pericolosi ma spettacolari paesaggi del pianeta vulcanico Mustafar sono state utilizzate alcune riprese dell'Etna, i cui pendii infuocati fanno da sfondo alla metaforica nascita di Darth Vader.