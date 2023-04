Star Wars, Donald Glover sarà di nuovo Lando? 'Ne stiamo parlando'

Nonostante fosse tutt'altro che un film perfetto, Solo: A Star Wars Story ci ha comunque lasciato in dote alcuni elementi decisamente validi, tra cui il giovane Lando Calrissian interpretato da un Donald Glover decisamente ben calato nella parte: ma quali sono le chance di rivedere l'attore nei panni dell'amico di Han?

Le possibilità sarebbero in effetti più che concrete, stando alle parole di Glover stesso: mentre Tenoch Huerta si propone per un ruolo in Star Wars, infatti, l'attore di Atlanta ci svela di aver intrattenuto più di una chiacchierata con Kathleen Kennedy e soci per riprendere il ruolo di Lando in occasione di uno dei futuri capitoli della saga.

"Ne stiamo parlando. Questo è tutto ciò che posso dire senza che Kathleen Kennedy venga a cercarmi. [...] Lando è l'incarnazione del fascino. È un po' un anticonformista, e non penso ne siano rimasti molti. Oggi è difficile parlare senza peli sulla lingua. Qual è il limite? È dove le cose si fanno pericolose. Quanto vicino riesci ad arrivarci senza oltrepassarlo?" sono state le parole di Donald Glover.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe un ritorno del Lando Calrissian visto in Solo: A Star Wars Story? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di futuro del franchise, intanto, Jon Favreau si è detto interessato a dei sequel della trilogia sequel di Star Wars.