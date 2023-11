Star Wars, il documentario sul famigerato Holiday Special arriva a dicembre

Il trailer del documentario di Star Wars Holiday Special risale al marzo 2023, ma oggi, a otto mesi di distanza, finalmente abbiamo una data: debutterà nel dicembre 2023!

Intitolato (con un pizzico di ironia) Disturbance in the Force, sarà distribuito in digitale e Blu-ray dal 5 dicembre; inoltre, verrà proiettato in alcune sale selezionate negli Stati Uniti. La durata del documentario è di 85 minuti.

"Immergetevi nel mistero del come sia nato [lo speciale televisivo]" figura nella descrizione, "e del perché 45 anni dopo sia diventato, con grande amarezza da parte di George Lucas, il classic cult per eccellenza tra i fan di Star Wars!".

Per chi non conoscesse Holiday Special, si tratta di uno speciale televisivo del 1978. Diretto da Steve Blinder e limitatosi alla messa in onda (senza alcuna commercializzazione fisica), racconta la storia di Chewbecca e Ian Solo, i quali, in visita sul pianeta Kashyyk, vengono raggiunti dal temibile Impero Galattico. Figurano inoltre Luke Skywalker, la Principessa Leila, C-3PO, R2-D2 e gli altri personaggi della saga principale, a cui si aggiunge uno sguardo inedito sulla famiglia di Chewbecca.

Purtroppo viene ricordato soprattutto per la sua accoglienza estremamente negativa, fino a trasformarsi (paradossalmente) in una leggenda del cinema underground. "Gomma da masticare per il cervello", così lo definì il critico Jerry Buck, mentre il punteggio su Rotten Tomatoes è stato del 25%. Da parte sua, così ha aggiunto il povero Lucas: "Credo che lo distribuiranno in videocassetta. No, non sono sicuro se lo riproporranno o meno in televisione".

A proposito, sapevate che in Solo avrebbero dovuto esserci battute sull'Holiday Special? Purtroppo, le cose sono andate diversamente!