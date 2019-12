Star Wars, disponibile online la colonna sonora ufficiale di John Williams

Ad una settimana esatta dall'uscita italiana di Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, arriva online la colonna sonora ufficiale realizzata dall'acclamato compositore John Williams.

La pubblicazione anticipata della colonna sonora è una tradizione per la saga e infatti le tracce sono disponibili sul sito Walt Disney Studios: cliccando sul link della fonte troverete ben ventitré tracce complete, con alcuni brani apparentemente omesse (probabilmente per evitare spoiler contenuti nei titoli).

Le musiche del film diretto da JJ Abrams sono state composte come di consueto dal solito John Williams, autore delle colonne sonore di tutti i precedenti otto film della saga degli Skywalker. Il fratello di Williams, Don Williams, artista e percussionista, ha parlato in precedenza del lavoro sulla colonna sonora di The Rise of Skywalker e ha anticipato che l'album includerà tutti i temi del franchise di Star Wars.

Ad oggi, Williams è stato nominato per diciotto volte ai Grammy solo per il suo lavoro dedicato a Star Wars (in totale è arrivato a 71 nomination qualche settimana fa). Tra queste candidature sono incluse le vittorie per il film originale del 1977, per il suo sequel del 1981 The Empire Strikes Back e per Star Wars: The Force Awakens, primo capitolo della nuova trilogia uscito nel 2015. Il musicista ha anche ottenuto diverse nomination agli Oscar per la migliore colonna sonora originale con cinque degli otto film usciti finora, vincendo solo per Una Nuova Speranza.

