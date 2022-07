Star Wars: Disney svela immagini 'vintage' della trilogia originale pre-Edizione Speciale!

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul futuro di Star Wars, Disney Plus ha offerto a sorpresa uno sguardo al passato col nuovo documentario Light & Magic, una docu-serie in sei parti sui 47 anni di storia della Industrial Light & Magic.

Come potete vedere nel trailer in calce all'articolo, Light & Magic includerà momenti iconici di cult assoluti come I predatori dell'arca perduta, Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni, Iron Man e Willow, accompagnati dalla voce fuori campo del fondatore di ILM e creatore di Star Wars George Lucas, il quale afferma che "gli effetti visivi creano la magia che fa venire voglia alle persone di andare al cinema. I film sono effetti speciali". Tra le scene mostrate nel trailer, curiosamente, ci sono anche filmati della trilogia classica di Star Wars prima dell'edizione speciale, che vennero realizzate prima della fondazione delle moderne case di produzione di effetti speciali.

All'epoca praticamente tutto ciò che si vedeva nel film, dal duello Darth Vader v Obi-Wan alla sequenza di battaglia della Morte Nera, venne creato con effetti pratici usando le miniature e soprattutto senza l'implemento della CGI, che successivamente, nel 1997, venne aggiunta dallo stesso Lucas con le famose e controverse "Edizioni Speciali", che inserirono la CGI retroattivamente oltre ad apportare tutta una serie di migliorie significative (come un sonoro rimasterizzato e l'aggiunta di scene precedentemente eliminate).

Il documentario Light & Magic uscirà il 27 luglio in esclusiva su Disney Plus.