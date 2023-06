Star Wars, Disney rinvia i tre film della saga annunciati durante la Celebration 2023

Sembra non avere mai fine il numero di rinvii: dopo la posticipazione di tutti i sequel di Avatar e dei nuovi capitoli degli Avengers (The Kang Dynasty e Secret Wars), lo stesso accade per i prossimi tre film di Star Wars: potremo assistere ai futuri capitoli della saga Lucasfilm il 19 dicembre 2025, 22 maggio 2026 e 18 dicembre 2026.

I progetti, ancora senza titolo, sono stati annunciati in occasione della Star Wars Celebration 2023. Il primo sarà un prequel della trilogia sequel e si concentrerà sul nuovo Ordine Jedi fondato da Luke Skywalker, chiudendo al contempo la timeline di The Mandalorian e Ahsoka; il secondo racconterà la storia dell'Ordine con millenni d'anticipo rispetto alla trilogia classica; il terzo, infine, vedrà il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey.

Il prossimo appuntamento con la saga è Ahsoka: ideata da Jon Favreau e Dave Filoni, il live action ruoterà intorno alla Padawan Jedi di razza togruta dopo gli eventi di The Mandalorian. Gli episodi, otto in totale, debutteranno su Disney+ dal 23 agosto 2023. A interpretare la protagonista sarà Rosario Dawson (Daredevil, Luke Cage, Dopesich - Dichiarazione di dipendenza), mentre nel resto del cast ricordiamo Natasha Liu Bordizzo, Eman Esfandi, Mary Elizabeth Winstead e Ray Stevenson. A proposito, cosa ci fa un Inquisitore Sith sul set di Ahsoka?

Il panorama cinematografico è quanto mai instabile in questo periodo, ma ci auguriamo che il rinvio dei film su Star Wars – uniti a quelli MCU e di James Cameron – contribuirà a uno sviluppo più approfondito e a un conseguente incremento della qualità.