Star Wars, Disney+ pubblica la cronologia completa tra film e serie tv

Per alcuni fan di Star Wars la sequenza temporale del franchise nasconde meno segreti della vera Storia dell'Uomo, ma per i neofiti Disney+ ha pubblicato una nuova mappa cronologica che include gli undici film, le tre serie animate e le serie live-action in arrivo.

La pubblicazione di questa timeline aggiornata coincide con il lancio di venerdì dell'ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars, e rivela che sia Solo: A Star Wars Story che Star Wars: The Rise of Skywalker arriveranno in streaming sul servizio molto presto.

Per gran parte dell'esistenza del franchise, tenere traccia del corso degli eventi è stata una faccenda priva di complicazioni, ma con l'uscita della trilogia prequel facile e il debutto di The Clone Wars nel 2008 hanno iniziato a complicare le cose, soprattutto considerato il fatto che la serie animata è andata in onda per diversi anni ma è sempre stata ambientata tra gli eventi di due film prequel. Nel 2014 poi è arrivata anche Star Wars Rebels, strettamente legata agli eventi di A New Hope, e oggi tra spin-off, prequel e stand-alone tutto si è fatto più complesso per i fan più giovani.

L'immagine che trovate in calce all'articolo dovrebbe aiutarvi a districarvi nel labirinto delle produzioni Lucasfilm.

Vi ricordiamo che i prossimi progetti cinematografici e televisivi della saga sono le serie Cassian Andor e Obi-Wan e un film senza titolo in uscita a dicembre 2022. Altri progetti in varie fasi di sviluppo sono un lungometraggio prodotto da Kevin Feige e una trilogia scritta e diretta da Rian Johnson.