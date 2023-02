Star Wars, Disney pronta a svelare i nuovi film durante lo Star Wars Celebration?

La primavera è tempo di nuovi inizi: con lo sbocciare dei primi fiori, quest'anno potremmo dunque assistere anche al rinnovamento di uno dei franchise più amati al mondo e che, da qualche anno ormai, latita in maniera più o meno giustificata dal grande schermo. Quali novità ci attendono sul fronte Star Wars il prossimo aprile?

Mentre Liam Neeson dice di no a un possibile ritorno nei panni di Qui-Gon Jinn, voci decisamente interessanti arrivano dalle parti di Lucasfilm: a riportarle è l'Hollywood Reporter, che parla di una Disney pronta ad annunciare il nuovo corso cinematografico della saga il prossimo 7 aprile, in occasione dello Star Wars Celebration.

L'evento che si terrà a Londra potrebbe dunque portare con sé notizie concrete dopo quasi 4 anni di assenza dal grande schermo (e siamo sicuri che in molti, ad oggi, tendano a far finta che lo stesso Episodio IX non sia mai esistito): dopo il dietrofront per quanto riguarda il film mai realizzato di Patty Jenkins, Lucasfilm ha chiamato alle armi gente come Damon Lindelof e Taika Waititi, per cui gli argomenti di cui parlare non mancano di certo!

Quale film vorreste venisse annunciato tra poco meno di due mesi? Avete già qualche idea in merito? Fatecelo sapere nei commenti! Daisy Ridley, intanto, ha parlato del futuro della sua Rey in Star Wars.