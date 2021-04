Star Wars, Disney sta lavorando a delle 'vere' spade laser da vendere al pubblico?

Chi non ha mai sognato di impugnare una spada laser come quelle di Darth Vader o Obi-Wan Kenobi? Ebbene, secondo un nuovo report Disney starebbe lavorando ad una versione realistica della classica arma Jedi che si avvicinerebbe molto a quelle viste nei film e le serie TV della saga.

La notizia arriva da Walt Disney World News Today, sito che ha partecipato alla conferenza virtuale "A Special Look Inside Disney Parks". A quanto pare, il chairman dei parchi Disney Josh D'Amaro avrebbe "tirato fuori l'emettitore di una spada laser, simile a quelli che si possono acquistare da Galaxy's Edge, dal quale è emerso un vero e proprio fascio laser identico a quello dei film". Sempre stando al sito, D'Amore avrebbe aggiunto "è tutto vero" poco prima dell'interruzione della trasmissione.

Al momento non è apparso in rete alcun video o foto della presentazione, dunque restiamo in attese di eventuali conferme o smentite, tuttavia Comicbook.com fa notare che effettivamente, a febbraio 2018, Disney aveva presentato il brevetto per una "spada laser realistica" basata su un nastro motorizzato che renderebbe la spada retrattile. "Questa nuova e migliorata spada laser ha il potenziale per essere la spada laser più realistica disponibile di sempre e probabilmente verrà venduta ad un prezzo premium" aveva riportato WDW News Today al tempo

Cosa ne pensate? Sareste interessanti ad un prodotto come quello descritto? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie dal mondo di Star Wars, vi rimandiamo al nuovo look di Ewan McGregor per la serie su Obi-Wan Kenobi.