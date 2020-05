Star Wars, Disney esclude Anakin dal poster per la saga degli Skywalker e i fan protestano

Potete osservare le reazioni qui sotto, e in generale tutti si lamentano per l'assenza di uno dei personaggi centrali della trilogia prequel. Cosa ne pensate del poster? Un posticino per Hayden potevano anche trovarlo in effetti... ma del resto anche al povero Mace Windu non è toccata una sorte migliore. Intanto una nuova immagine ci mostra Dark Rey , ed è stato svelato un dettaglio su C3PO .

Hoo lawdy I'm not big on the prequels but leaving out Anakin after spending decades establishing him as a separate entity from Vader? That's how you get ratios. — just in isolation (@justinpie) May 1, 2020

i like the implication in this poster that yoda and young padmé were on the border between light and dark unlike someone (anakin) we know (anakin) about (anakin) who totally stuck to just one side (a n a k i n s k y w a l k e r) — Yamiiii (@yamilettsgo) May 1, 2020