Star Wars, che disastro: Damon Lindelof lascia (forse) il film creato da...Damon Lindelof?

La maledizione dei nuovi film di Star Wars sembra continuare: dopo la cancellazione dei progetti di Kevin Feige e Patty Jenkins e la grande incertezza che aleggia intorno a quello di Taika Waititi, arrivano infatti pessime novità relative al nuovo lungometraggio della saga scritto da Damon Lindelof.

Pochi giorni dopo aver dichiarato il suo amore eterno per Star Wars, e aver messo in discussione la volontà di restare legato ad un progetto che non sentiva perfetto al 100%, secondo un nuovo rapporto il creatore di Lost, The Leftovers e Watchmen HBO sarebbe uscito dal nuovo film di Star Wars insieme al co-sceneggiatore precedentemente scelto da Lucasfilm, Justin Britt-Gibson: stando al portale Above the Line, comunque, sebbene Lindelof e Britt-Gibson non faranno più parte del il progetto, il regista Sharmeen Obaid-Chinoy è ancora alla guida delle riprese, che dovrebbero iniziare nel febbraio 2024 per un'uscita nelle sale fissata a dicembre 2025.

In base a quanto riportato da Above the Line, Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson avrebbero consegnato una bozza della loro sceneggiatura a metà febbraio, per poi separarsi dal film di Star Wars (attualmente senza titolo) solo pochi giorni dopo. Il rapporto specifica che Lucasfilm avrebbe già scelto un nuovo scrittore, anche se la sua identità non è nota al momento. Inoltre, non sono noti dettagli sulla trama del film, sebbene un rapporto precedente abbia anticipato che il nuovo film di Star Wars potrebbe usare personaggi della trilogia sequel.

Ricordiamo che, ad aprile, Damon Lindelof tornerà in tv con la sua attesissima nuova serie Mrs Davies.