Star Wars, tutte le volte che qualcuno ha detto: 'Ho un brutto presentimento'

"Ho un gran brutto presentimento" o nell'originale "I have a bad feeling about this" è una delle frasi più ripetute nei film del franchise di Star Wars, non solo in quelli della saga degli Skywalker ma anche nelle serie televisive e negli spin-off usciti in sala. Screen Rant ha stilato un elento di tutte le volte che la frase compare.

Si tratta di un'epressione che è sempre stata presente nei film della saga, tanto nella trilogia classica che in quella prequel (tanto da farla apparire nelle battute iniziali di La minaccia fantasma), così come poi è stata replicata anche nell'ultima trilogia sequel.

La prima volta che la frase compare è nel primo Star Wars del 1977, quando dal Millennium Falcon si vede per la prima volta la Morte nera e Obi-Wan Kenobi esclama: "Non è una luna quella". Sarà Luke a dire per la prima volta nel franchise "I have a very bad feeling about this". Sempre nello stesso film, nella scena cult del compattatore di rifiuti, Han Solo darà la sua versione: "I got a bad feeling about this".

Ne L'impero colpisce ancora che ieri ha festeggiato 40 anni dall'uscita sarà Leia ad avere l'onore di enunciare l'espressione, nella scena in cui con il Falcon si ritrova sulla superfice di quello che viene scambiato per un asteroide. Invece, ne Il ritorno dello Jedi questa frase verrà detta da C-3PO. Sempre nel Ritorno dello Jedi sarà ripetuta quando Han Solo, Luke Skywalker e Chewbecca verranno catturati dagli Ewok.

Come detto, in La minaccia fantasma sarà Obi-Wan Kenobi a dire "I have a bad feeling about this" nella prima sequenza del film, mentre ne L'attacco dei cloni sarà enunciata da Anakin Skywalker nella scena dell'arena. Ne La vendetta dei Sith sarà ancora Kenobi nella sequenza d'azione iniziale in volo: "Oh, I have a bad feeling about this".

La frase torna in bocca a Harrison Ford e al suo Han Solo ne Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams, nella sequenza in cui lo rivediamo per la prima volta dopo trent'anni. Successivamente in Rogue One: A Star Wars Story la frase verrà detta da Cassian Andor anche se in forma troncata: "I have a bad feeling about...".

Ne Gli ultimi Jedi la frase verrà comunicata in forma robotica da BB-8 a Poe Dameron che la traduce per noi, mentre nel secondo spin-off Solo: A Star Wars Story torna ancora a Han Solo, stavolta interpretato da Alden Ehrenreich, solo che stavolta è cambiata di senso, in quanto il personaggio ha un "buon" presentimento sulla faccenda.

Infine, in L'Ascesa di Skywalker sarà Lando Calrissian, ancora interpretato da Billy Dee Williams a dire - forse per l'ultima volta - "I have a bad feeling about this".