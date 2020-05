Star Wars Day: la Skywalker Saga protagonista di uno spettacolare poster targato Disney+

Oltre alla nuova interfaccia interfaccia dedicata allo Star Wars Day, Disney+ ha deciso di celebrare l'arrivo in streaming di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker con un nuovo, suggestivo poster ufficiale dedicato all'intera Skywalker Saga.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, raccoglie in un unico poster tutti i volti principali delle tre trilogie: a partire da Luke Skywalker e Darth Vader, passando per Obi-Wan Kenobi, il Conte Dooku e Darth Maul, e arrivando infine a Rey e Kylo Ren.

Dal 4 maggio saranno dunque disponibili su Disney+ tutti i capitoli della Saga degli Skywalker, che ricordiamo essere composta da Una nuova speranza (1977); L'Impero colpisce ancora (1980); Il ritorno dello Jedi (1983); La minaccia fantasma (1999); L'attacco dei Cloni (2002); La vendetta dei Sith (2005); Il Risveglio della Forza (2015); Gli Ultimi Jedi (2017) e infine L'Ascesa di Skywalker (2019). Ricordiamo che nel catalogo sono presenti anche gli spin-off cinematografici Rogue One e Solo, la serie live-action The Mandalorian e le serie animate The Clone Wars, Rebels e Resistance.

A proposito dell'universo di Guerre Stellari, in attesa di novità sul film in arrivo nel 2022, vi ricordiamo che è stata da poco annunciata una nuova serie di Star Wars affidata a Leslye Headland (Russian Doll).