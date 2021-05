Star Wars Day: Samuel L. Jackson festeggia con la t-shirt di Mace Windu!

Oggi è il 4 maggio, vale a dire "May the Fourth Be With You", il giorno in cui universalmente si festeggia il franchise di Star Wars e già le iniziative sparse per il mondo sono molteplici anche in questo periodo delicato in cui ancora non è possibile organizzare molto dal vivo. Tra le varie star del franchise chi non manca mai è Samuel L. Jackson.

Samuel L. Jackson ha festeggiato in anticipo lo Star Wars Day indossando una maglietta con una frase citazione fittizia attribuita al suo personaggio nel franchise, ovvero il Maestro Mace Windu. La frase in questione è la seguente: "Correctamundo. Ed è questo che saremo. Saremo tutti molto fichi, proprio come Yoda". L'attore, galvanizzato dalla ricorrenza come ogni anno, ha scritto: "E' quel periodo dell'anno! Pensando a domani".

Intanto tra gli eventi previsti su Disney+ ci sarebbe anche un crossover con I Simpson! Da oggi, infatti, su Disney+ è disponibile in streaming The Force Awakens From Its Nap, un cortometraggio che avrà per protagonista la piccola Maggie Simpson. Secondo un comunicato stampa, si tratta del primo di una serie di cortometraggi promozionali dei Simpson per il servizio streaming. Nel corso del 2021, quindi, vedremo altri omaggi di Homer, Bart e il resto della banda agli altri brand di Disney+ (come Marvel e Pixar) e agli show più popolari della piattaforma.

Lo Star Wars Day di quest'anno si unisce poi anche al cinquantesimo anniversario di Lucasfilm, che avrà altre celebrazioni e iniziative, come il set Lego di R2-D2. Fino al 9 maggio, inoltre, saranno su Disney+ anche i concept art originali, commissionati a un gruppo di artisti e fan di Star Wars, che saranno disponibili per l'acquisto su Amazon.