Star Wars Day, perché è il 4 maggio? Curiosità tra Margaret Thatcher e Los Angeles!

La saga di Star Wars viene celebrata ogni anno il 4 maggio, ovvero quello che è conosciuto come lo Star Wars Day: ma perché questa giornata è diventata ufficialmente la celebrazione più importante e attesa della la galassia lontana lontana?

A parte il divertente (e geniale) gioco di parole (May the 4th in inglese corrisponde a May the Force, la celebre frase 'Che la Forza sia con te'), perché questo giorno è diventato così universalmente riconosciuto e celebrato con eventi organizzati, vendite di nuovi prodotti Star Wars e nuovi contenuti in uscita per il franchise? Negli ultimi anni, il 4 maggio è passato dall'essere un giorno dedicato ai fan più appassionati ad una vera e propria festa legittimata e sponsorizzata da Disney stessa: e la cosa riguarda anche Margaret Thatcher!

Tutto risale al 4 maggio 1979, due anni dopo l'uscita del film originale diretto da George Lucas con protagonisti Mark Hamill e Harrison Ford, quando venne utilizzato per la prima volta il gioco di parole sul 'quattro maggio'. Fu il giorno in cui Margaret Thatcher divenne il primo ministro del Regno Unito, e dalle pagine del London Evening News arrivarono delle congratulazioni molto particolari: "May the fourth be with you, Maggie!". La frase colpì i fan di Star Wars, già allora un film popolarissimo, ma per tanti anni il gioco di parole rimase per lo più innocuo.

Nel 2011 si tenne presso il Toronto Underground Cinema in Canada uno dei primi grandi eventi organizzati, con proiezioni di film, concorsi in costume e altro ancora. Fondamentalmente, le origini del 4 maggio risiedono nell'apprezzamento dei fan per il franchise. Tuttavia, la festa come la conosciamo oggi può essere fatta risalire all'acquisto della Lucasfilm da parte della Disney nel 2012, dato che dal 2013 in poi la compagnia ha iniziato ad ospitare feste ed eventi nei propri parchi a tema e da allora altre società hanno iniziato a seguirne l'esempio, offrendo sconti speciali e vendite sui prodotti di Star Wars talmente importanti che oggi, spesso, i fan ora attendono con impazienza il 4 maggio per effettuare i loro acquisti (e, al contrario, la Disney aspetta questa giornata per nuovi annunci e nuove promozioni).

In tempi più recenti la Disney ha addirittura utilizzato le festività come data di uscita per nuovi contenuti, come la settima stagione Clone Wars su Disney+ nel 2020, e oggi l'esordio, sempre su Disney+, di Star Wars: The Bad Batch. Inoltre, e in pochi lo sanno, in realtà esiste un altro Star Wars Day ufficiale: si celebra il 25 maggio, principalmente a Los Angeles, città del cinema per eccellenza che nel 2007 istituì il suo Star Wars Day in onore del 30 ° anniversario dell'uscita del primo film della saga, datato 25 maggio 1977.

Rimanete con noi per tutti gli approfondimenti sulla saga, e soprattutto: che la Forza sia con voi!