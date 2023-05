Star Wars Day, Mark Hamill ricorda Carrie Fisher:'Non ero preparato al suo incontro'

In occasione dello Star Wars Day si è svolta ieri la cerimonia per l'assegnazione della stella sulla Hollywood Walk of Fame all'indimenticata Carrie Fisher, interprete della principessa Leia Organa nel franchise creato da George Lucas. Per l'occasione erano presenti l'amico e collega Mark Hamill e la figlia, Billie Lourd.

Gli elogi per Carrie Fisher non mancano mai, l'ultimo in ordine di tempo è arrivato da Emily Swallow, in quanto unica donna sul set di Star Wars. Ma la cerimonia di ieri ha sancito ulteriormente l'amore dei fan per l'attrice. "Mia mamma non è soltanto la principessa Leia. Mia mamma è Carrie Fisher" ha ricordato Lourd durante la cerimonia.



Mark Hamill ha parlato del suo legame con la collega e amica:"Non ero per nulla preparato alla persona che ho incontrato, mi ha sopraffatto, nel senso che sembrava molto più saggia rispetto all'età che aveva. Davvero divertente, spontanea, intelligente, onesta in modo disarmante. Era la persona perfetta nel ruolo perfetto. Era la persona più distante da una donzella in difficoltà. Era in controllo della propria salvezza. Penso che la prima impressione che ha avuto il pubblico ha stabilito l'impressione che avevano in generale di Carrie, e da lì si è poi evoluta" ha dichiarato a Variety.



Il ricordo di Hamill si fa più malinconico:"Trovo difficile pensare a lei al passato. Nella tua vita ci sono persone che incontri e sono così vibranti, lasciano un tale impatto su di te, e rimangono con te per sempre. Sarebbe stato abbastanza anche se avesse interpretato soltanto la principessa Leia. Se avesse scritto solo un libro, soltanto quello sarebbe stato abbastanza per soddisfare qualcuno che voleva lasciare un impatto sul mondo. E invece ha scelto di farlo da più direzioni. Era una persona davvero originale".



Nei giorni scorsi Al Pacino ha ammesso di aver rifiutato Star Wars, dichiarando di aver spianato la strada al successo di Harrison Ford.