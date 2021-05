Star Wars Day, James Gunn celebra la festa con un poster speciale:'Mi ha cambiato la vita'

Il regista di The Suicide Squad e Guardiani della Galassia, James Gunn, è un grande fan di Star Wars e in occasione dello Star Wars Day ha deciso di pubblicare sui social un poster molto speciale di Guardiani della Galassia, ispirato proprio al franchise creato negli anni '70 da George Lucas e amato da moltissimi spettatori in tutto il mondo.

"Star Wars ha cambiato la mia vita e ha fornito ad un ragazzino un modello su dove poteva andare l'immaginazione" ha scritto James Gunn nel post, in cui si vedono Star-Lord & co. protagonisti di un manifesto in tutto e per tutto ispirato alla prima trilogia della saga di Lucas.



Da una galassia lontana lontana fino ai Guardiani di un'altra galassia. James Gunn ha giocato sui riferimenti tra i due franchise e ha fatto impazzire i fan con questo crossover molto particolare, proprio nella giornata in cui si festeggia in tutto il mondo uno dei più grandi fenomeni della cultura pop, che ha generato due trilogie, l'ultima terminata soltanto poco tempo fa.

George Lucas ha dato vita ad uno dei mondi immaginari maggiormente iconici nella storia del cinema e non solo.

Sono tanti i fan di Star Wars anche tra i colleghi e amici di Lucas; Steven Spielberg si è vestito da Darth Vader proprio in onore del franchise.



Ma quali sono i programmi futuri di Star Wars? Scopriteli nella nostra news, da Kevin Feige a Taika Waititi.