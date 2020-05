Star Wars Day: i fan inondano Twitter di falsi avvenimenti sulla saga di Skywalker

Oggi nel mondo si festeggia lo Star Wars Day ma già da ieri i fan della saga fantascientifica più famosa al mondo hanno inondato i social media con tweet ironici e fantasiosi su fatti mai accaduti nel corso della Skywalker Saga. Su Disney+ in questo periodo verrà introdotto anche l'ultimo capitolo della trilogia sequel, L'Ascesa di Skywalker.

Dai Muppet alle teorie più disparate che riguardano Luke Skywalker, attraverso l'hashtag #FakeSkywalkerFacts.

Lo Star Wars Day 2020 verrà ricordato soprattutto per la quantità di eventi che saranno purtroppo soltanto disponibili online a causa delle restrizioni globali nel periodo d'emergenza legato alla pandemia di Coronavirus.



L'Ascesa di Skywalker è disponibile da oggi su Disney+. Il nono capitolo conclusivo della Skywalker Saga vede lo scontro tra la Resistenza e il Primo Ordine ormai all'atto conclusivo. Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver) sono ormai alla resa dei conti e dal passato giungono nuove minacce che potrebbero rimettere tutto in discussione.

Il film è diretto da J.J. Abrams, già regista de Il risveglio della Forza, primo capitolo di questa trilogia sequel che succede alla tanto discussa trilogia prequel dei primi anni 2000.

John Boyega ha rivelato i suoi piani dopo Star Wars, ammettendo di provare molta nostalgia per la conclusione della trilogia.

Su Disney+ trovate anche la meravigliosa nuova interfaccia in occasione dello Star Wars Day.