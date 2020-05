Star Wars Day, disavventura per uno stormtrooper: arresto e pistole puntate addosso

Che la tensione in questi giorni sia alta è normale e comprensibile: la situazione di emergenza in cui versa il mondo intero sta facendo a pezzi i nervi di gran parte della popolazione, ma quanto accaduto in Canada ad una fan di Star Wars sembra oltrepassare un po' il limite del buon senso.

In un video che sta facendo il giro del web in queste ore, infatti, assistiamo all'arresto di una ragazza vestita da stormtrooper in occasione dello Star Wars Day, occorso anche quest'anno come sempre durante la giornata del 4 maggio.

La ragazza, identificata come Ashley, si trovava all'ingresso di un ristorante che l'aveva ingaggiata per pubblicizzare le sue offerte per il cibo d'asporto: nell'uniforme da stormtrooper era ovviamente incluso un blaster giocattolo, che però sembrerebbe aver insospettito tre agenti di polizia che si trovavano in zona.

Nel video si vede dunque chiaramente la ragazza posare impaurita l'arma di plastica mentre gli agenti la spingono al suolo, il tutto mentre il proprietario del locale e l'autore del video cercavano di spiegar loro il malinteso: i poliziotti in questione sarebbero ora indagati per comportamento inappropriato.

